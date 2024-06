Bürgerdialog in Horrem Friedhof, Grundschule und Verkehr – Was die Menschen in Horrem bewegt

17 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung der Stadt gefolgt. Bürgermeister Lierenfeld erläuterte die neuen Begebenheiten und Vorhaben innerhalb des Stadtteils. Der Friedhof müsse aufgrund der veränderten Friedhofskultur nun nicht erweitert werden. Die Grundschule erlebe dagegen durch einen deutlichen Zuwachs in der Nachmittagsbetreuung einen erhöhten Bedarf an Räumlichkeiten. So soll die Grundschule gemeinsam mit dem Kindergarten, einer Turnhalle, der Mensa und einem Begegnungszentrum den sogenannten LernOrt in Horrem bilden. Martin Brans, technischer Beigeordneter der Stadt Dormagen, schilderte, dass der Geist des LernOrtes davon lebe, dass Orte gut miteinander verbunden sind. „Die Einrichtungen sollen Hand in Hand gehen, um unterschiedliche Bedarfe räumlich nah abdecken zu können. Die Stadt verspricht sich von diesem Vorhaben positive Effekte für den gesamten Stadtteil.“ Ergänzend sicherte Bürgermeister Lierenfeld die Finanzierung zu, das Projekt sei notwendig.