Bürgerdialog in Gohr Gohrer klagen über fehlende Infrastruktur

Ein großes Thema der Bürger war die fehlende Infrastruktur in Gohr, womit vor allem die Busanbindung an den S-Bahnhof in Nievenheim und der Glasfaserausbau für alle Haushalte gemeint war. Lierenfeld betonte, dass bei der Buslinien-Planung zwei wichtige Punkte berücksichtigt wurden. Bürgerinnen und Bürger aus jedem Ortsteil sollten in unter einer halben Stunde die Innenstadt und einen S-Bahnhof erreichen können. „Das ist in Gohr gegeben. Wir haben unsere Ausgaben für die Erweiterung des Busverkehrs in den letzten Jahren schon deutlich erhöht. Seitdem fährt der Bus in Gohr zweimal stündlich“, erklärte der Verwaltungschef. Beim Thema Glasfaserausbau gab er den Gohrern einen Tipp: „Das Stichwort lautet Vorvermarktungsquote. Wenn Netcologne merkt, in Gohr gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die Glasfaser haben wollen, rückt der Ortsteil in der Priorisierung nach vorne.“