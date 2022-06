Bürgerdialog in Dormagen : Wenig Empathie für Sorgen und Nöte

Meinung Dormagen Die Suche nach geeigneten Flächen für den Wohnungsbau ist ein emotionales Thema, weil schnell viele Anwohner betroffen sind. Beim Bürgerdialog ging es hoch her. Warum es berechtigt war.

Wie weit Verwaltung und Bürger mitunter voneinander entfernt sein können, zeigte sich gleich zu Beginn des Bürgerdialogs in der „Kulle“: Angesichts des Besucherstroms und der viel zu knapp bemessenen Sitzplätze äußerte sich Erster Beigeordneter Robert Krumbein „überrascht“. Damit habe man nicht gerechnet. Nicht gerechnet? Beim emotionalen Thema Wohnungsbau und Festlegung von Bauflächen? Gleich in vier Stadtteilen? Angesichts des großen Protestes vor wenigen Wochen bei der Blamage in Nievenheim?

Es war insgesamt wenig Empathie für die Sorgen und Nöte der Bürger zu spüren, die sich hoch berechtigt über die Schul- und Betreuungsmisere in Delhoven beklagten. Ein Thema, seit Jahren bekannt, das nicht gelöst wird. Auch in anderen Ortsteilen hakt es gewaltig. In Nievenheim und aktuell in Stürzelberg gibt es haufenweise Klagen über die Verkehrssituation.