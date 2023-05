Bürgerbudget in Dormagen Viel weniger Geld als im Vorjahr

Auch in diesem Jahr steht Dormagens Bürgerinnen und Bürger ein eigenes Budget zur Verfügung. In seiner Sitzung Ende März hat der Stadtrat die Fortsetzung des Bürgerbudgets beschlossen. Mit Rücksicht auf die aktuelle Haushaltslage wurde hierfür ein Gesamtbetrag von 25.000 Euro in diesem Jahr bereitgestellt. Im vergangenen Jshr waren es noch 100.000 Euro. Die von der Stadt vorgeschlagene Halbierung auf 50.000 Euro wurde dann aufgrund der Haushaltslage noch einmal halbiert. Mit dieser Summe möchte die Stadt engagierte Bürger und Vereine weiter dabei unterstützen, eigene Ideen und Projekte zu verwirklichen, die dem Gemeinwesen in Dormagen zugutekommen, die Stadt verschönern und das Zusammenleben verbessern.