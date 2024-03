Diskussion um Bürgerantrag im Stadtrat Zentrum sieht „Schaden für die Stadt“

Kirbach: „Neben der Wichtigkeit des Anliegens möchten wir dringend die Rückkehr zur Sachlichkeit anmahnen, und den Fokus auf vor uns liegende Aufgaben. 2024 wird für Dormagen sicher kein einfaches Jahr.“ Mit Eigenblick auf das Zentrum sagt der Kommunalpolitiker: „Die einzige funktionierende christlich konservative Partei im Dormagener Stadtrat möchte damit das Kapitel gerne beenden, wir haben noch andere Probleme in Dormagen.“ In diesem Zusammenhang kritisiert das Zentrum Bürgermeister Erik Lierenfeld und die anderen Parteien: „Wir bitten zum einen zu bedenken, dass es so etwas wie das Recht auf geistiges Eigentum gibt, ferner halten wir den Versuch, Themen zu kapern bei so wichtigen und empfindlichen Sachlagen, für gelinde gesagt unseriös.“ Auch dass Vorgänge wie Linksextremismus oder Islamismus den Themenkomplex verwässern würden, wie Lierenfeld es im NGZ-Interview gesagt habe, lasse „klar auf die eigene politische Geisteshaltung schließen“, so Kirbach.