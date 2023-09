Antrag eines Bürgers aus Nievenheim Dormagen soll eine kommunale Steuer auf Einweg-Verpackung bekommen

Der Nievenheimer Heinz-Günter Faes hat gute Chancen, als einer der wenigen Dormagener in die Geschichte einzugehen, die mit einem im Stadtrat gestellten Bürgerantrag erfolgreich sind. Die Stadtverordneten beraten am Donnerstag, 21. September, über seinen Antrag, dass künftig in Dormagen eine Verbrauchssteuer auf Einweg-(Take-away-)Verpackungen erhoben wird. Die Verwaltung empfiehlt der Politik, zu entscheiden, dass sie damit beauftragt wird, eine solche kommunale Verpackungssteuer zu prüfen, ebenso, welche Schritte notwendig sind, um eine Einführung einzuleiten.