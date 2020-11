Umstrittenes Projekt in Dormagen : UWG fordert Landesmittel für Bürgeramt-Umzug

Umstrittenes Projekt in Dormagen

Das Bürgeramt soll in die Rathaus-Galerie umziehen. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Die UWG lehnt einen von der Stadt geplanten Umzug des Bürgeramtes in die Rathaus-Galerie ab. Aber sie belässt es nicht dabei, sondern zeigt Möglichkeiten auf, wie eine Umsetzung kostengünstig geschehen könnte.

Ratsmitglied Michael Jonas, die auch Sprecherin der UWG für das Thema Innenstadt ist, verweist auf Fördermittel des Landes. Der Stadtrat soll demnach in seiner Sitzung am 17. Dezember diesen UWG-Antrag beschließen: „Die Stadt Dormagen prüft die Beantragung von Fördermitteln/Zuschüssen für die Einrichtung eines Bürgeramtes in der Rathaus-Galerie, beantragt diese rechtzeitig und nutzt die Möglichkeiten der Förderung voll aus.“