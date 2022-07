Bürgeramt Dormagen : Selbstverständliches muss klappen

Die Verwaltung steht in der Kritik. Foto: Hammer, Linda (lh)

Meinung Dormagen Seit Monaten stehen sich viele Dormagener die Beine in den Bauch, ehe sie einen Schalter im Bürgeramt erreichen. Die Stadt kündigt immer wieder Verbesserungen an, aber es hakt.

Den Personalausweis beantragen, ein Dokument beglaubigen lassen oder sich in Dormagen anmelden – das Bürgeramt ist für viele Dormagener eine wichtige Adresse, oftmals der erste Kontakt ins Rathaus. Umso ärgerlicher, wenn man für eine selbstverständliche Dienstleistung einen halben Tag Urlaub nehmen muss, um sie in Anspruch nehmen zu können. Das kann alles mal passieren, wenn es krankheitsbedingt Probleme gibt. Aber in Dormagen ist es keine Ausnahme.