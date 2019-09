Bündnisgrüne in Dormagen : „Der aktuelle Trend ist echt gut“

Gymnasiallehrer und Fraktionsvorsitzender der Grünen: Tim Wallraff freut sich über die hohe Beachtung für die Klimabewegung und seine Partei. Foto: G. Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Die Bündnisgrünen rüsten sich für einen großen Erfolg. Bei der Kommunalwahl in einem Jahr können sie mindestens doppelt so viele Sitze für den Stadtrat gewinnen wie bisher. Fraktionschef Tim Wallraff will „grüne Themen“ wie Ökologie vorantreiben.

In ziemlich genau 50 Wochen werden sich die politischen Machtverhältnisse in Dormagen nachhaltig verschoben haben. Diese Annahme ist nicht hoch spekulativ, sondern recht wahrscheinlich, wenn man die aktuelle (klima-)politische Großwetterlage betrachtet. Deutschland wird grüner, Dormagen wird grüner. Ein Fingerzeig darauf, was am 13. September 2020 vielleicht passieren kann, erlaubt der Blick auf das Ergebnis der Europawahl im vergangenen Mai: Dort holten die Dormagener Bündnisgrünen 19,5 Prozent der Stimmen und waren damit knapp vor der SPD (19,0) die zweitstärkste Partei. „Der Trend ist echt gut“, sagt Tim Wallraff, Fraktionsvorsitzender der Grünen, folgerichtig. Dass die Grünen im September das letzte Ergebnis von 2014 mit 6,6 Prozent deutlich übertreffen werden, davon geht nicht nur er aus. „Der Rückenwind aus dem Bund muss dann auch passen, das ist ganz klar. Aber ich erwarte schon ein zweistelliges Ergebnis.“

Entwicklung Selbst eine Lieferung von Möbeln belegt den Aufwärtstrend. „Wir haben einfach zu wenig Platz“, sagt Wallraff. Die Grünen sind viel gefragter geworden, das führte zuletzt dazu, dass für den Fraktionschef bei einer Sitzung nur ein Stehplatz übrig blieb. Ein neuer Konferenztisch, neue Stühle müssen her. „Wir sind bei unseren Treffen jetzt deutlich mehr Personen.“ In absoluten Zahlen ist der Kreis der aktiven Grünen noch überschaubar, aber wenn statt zehn, elf Leuten plötzlich fast doppelt so viele in die jetzt viel zu kleine Geschäftsstelle an der Kölner Straße strömen, ist das prozentual gesehen eine enorme Steigerung. Vor allem, weil die Altersmischung gut ist. „Wir haben jetzt einige sehr junge Leute im Alter von zwölf bis 15 Jahren dabei und einige über 60-Jährige, die sich nach Erreichen des Rentenalters bei uns engagieren wollen.“ Eine wichtige Rolle, nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei anderen Parteien, spielt dabei das kommunalpolitische Projekt #lifehack, an dem viele Schüler teilnahmen, von denen einige hängengeblieben sind. Und: „Wir haben durch die Bewegung ,Fridays for Future’ viel Rückenwind erhalten. Ich fühle mich selbst davon angeschoben, das Thema Ökologie bei politischen Themen stärker zu betrachten.“

Wer bei der nächsten Wahl sein bisheriges Ergebnis mindestens verdoppeln, wenn nicht verdreifachen kann, braucht Personal. Von bisher drei auf sieben bis zehn Ratsmitglieder könnten die Grünen wachsen. Benötigt werden Männer und Frauen, die bereit sind, Wahlkreisarbeit zu leisten, sich den mitunter mühsamen und zeitraubenden Details der Kommunalpolitik zu stellen. „Die haben wir inzwischen“, freut sich Wallraff. Auch Frauen. Denn das ist ausgerechnet bei den Grünen, die (eigentlich) eine Frauenquote festgeschrieben haben, ein Problem: Mit Wallraff, Martin Pehe und Norbert Führes sitzen drei Männer im Stadtrat. „Unser Ziel ist es, und ich glaube, dass wir das schaffen werden, die Liste auf den Positionen eins, drei, fünf, sieben und neun mit Frauen zu besetzen – so wie es bei den Grünen üblich ist.“ Die letzte Frau, die bei den Grünen eine nennenswerte Rolle spielte, war Sabine Sehnem, „sie hätten wir sehr gerne in verantwortungsvoller Position gesehen.“ Namen will er noch nicht nennen, erst die Aufstellungsversammlung Ende dieses, Anfang nächsten Jahres abwarten. Dann geht es vielleicht auch um die Frage, ob die Grünen einen Bürgermeisterkandidaten aufstellen. Wallraff ist tendenziell dafür: „Auch wenn ich Erik Lierenfeld an vielen Stellen schätze, müsste er die Verwaltung mehr anschieben.“ Schon allein aus dem gewachsenen Selbstbewusstsein heraus müssten sie, sagt er, einen Kandidaten präsentieren Partner Wer etwas konkret erreichen will, braucht neben Ideen und Argumenten vor allem starke Partner, die bei der Umsetzung von Projekten helfen. „Die SPD ist der natürliche Partner der Grünen.“ Zu Beginn dieser Wahlperiode sagte Wallraff diesen Satz, den er heute nur mit Einschränkung wiederholen würde. „Es fühlt sich zwar so an“, sagt der Grüne, „aber die Kommunikation und das Treffen von Absprachen ist schwierig.“ Es geht um inhaltliche Schnittmengen, aber auch Anderes mit der CDU, der Partnerin der Sozialdemokraten in der Großen Koalition: „Diese Zusammenarbeit ist wesentlich pragmatischer, vielversprechender. Wenn man sich mit der CDU auf etwas einig, wird das auch gemacht.“ Wie in Neuss, wo die Bündnisgrünen in der schwarz-grünen Koalition so viele Akzente setzen können wie noch nie und der Uralt-Wunsch der Grünen nach einer Verbraucherberatung in Neuss realisiert werden konnte. Gemessen an dem Ergebnis der Europawahl könnten CDU und Grüne in Dormagen in einer Koalition sogar eine absolute Mehrheit erreichen... Wallraff: „Eine Zweier-Koalition wäre wünschenswert.“

Kämen die Grünen erstmals in eine verantwortungsvolle, gestaltende Rolle in der Stadt, müssten sie eine psychologische Hürde überwinden. „Macht“ – ein Begriff, der nicht im Vokabular der Fundamental-Grünen vorkommt. Auch Wallraff tut sich schwer. Er meint das Gleiche, formuliert es aber so: „An der Stelle wäre es die Befähigung zur Umsetzung von unseren Themen.“ Kooperation und Kompromisse statt Opposition. Gerne würden die Grünen noch ein Jahr „üben“, wie Wallraff es nennt: „Jetzt noch ein Jahr wechselnde Mehrheiten im Stadtrat, das wäre ein schönes Trainingsfeld.“ Projekte Der grüne Aufschwung ist nicht lokal gemacht. Vor Ort ist die Arbeit unverändert „konstruktiv, mit den richtigen Themen im Blick“, sagt Wallraff selbstbewusst. Beim sozialen Wohnungsbau oder der Schulsanierung habe man dank eines langen Atems Prozesse angestoßen. Wie geht es weiter? Natürlich mit Klima und Ökologie. Der Antrag, die geplante neue Dreifachhalle im Schulzentrum Mitte ökologisch zu bauen, sei nur der Aufschlag. Wallraff ist überzeugt: „Wir müssen dahin kommen, dass alle Gebäude, für deren Bau die Stadt verantwortlich ist, ökologisch gebaut werden. Daran werden wir weiter arbeiten.“ Der Vorteil der Grünen: Alle Ideen und Projekte, die sie bis zur Kommunalwahl rund um Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz anstoßen, werden beim Bürger als authentisch, „typisch grün halt“, wahrgenommen. CDU, SPD und Co tun sich da schon schwerer, nicht in eine Trittbrettfahrer-Rolle hinein zu geraten, wenn sie mit Vorstößen aus diesem Themenbereich in die Öffentlichkeit gehen. Für Wallraff haben die vergangenen Wochen eines jedenfalls gezeigt: „Das Thema Ökologie ist keine Eintagsfliege. Das beweist ,Fridays for Future’, wo die Sommerferien keinen Bruch oder gar ein Ende der Bewegung gebracht haben.“