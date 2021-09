Buchvorstellung : Dormagen als bedeutender römischer Kavalleriestandort

Die Buchvorstellung von „Dormagen in der Römerzeit“. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Seit dem 27. Juli 2021 ist das Römerkastell Durnomagus als Bodendenkmal gemeinsam mit dem Niedergermanischen Limes von der Unesco als Welterbe anerkannt. Der Stürzelberger Archäologe Jost Auler veröffentlichte ein Buch über „Dormagen in der Römerzeit“.

Von Hansgeorg Marzinkowski

„Auf, zu den Waffen, ihr Reiter!“ Das ist der Titel einer neuen Buchpublikation, die Dormagen in der Römerzeit unter die Lupe nimmt und dabei den aktuellen Wissens- und Forschungsstand referiert. Es ist ein Glücksfall, dass diese allgemeinverständliche Geschichte auf gut 160 Seiten genau in dem Moment erscheint, in dem die Unesco die römische Grenze am Rhein, eine der wichtigsten Außengrenzen des römischen Reiches, zum Weltkulturerbe erklärt hat.

Der niedergermanische Limes zwischen Remagen und der Nordsee folgt weitgehend dem Rhein in seinem damaligen Verlauf. Dormagen, römisch „Durnomagus“, spielte in der Sicherung dieser nassen Grenze eine bedeutende Rolle. Vom Jahr 80 nach Christus bis 193, also über elf Jahrzehnte, war hier eine Eliteeinheit mit 400 Reitern stationiert. Diese Zeit, die noch den Kaiser Mark Aurel erlebte, schildert die neue Publikation detailgenau bis zur Spätantike und folgenden Kleinkastellen. Viele, zum Teil farbige Abbildungen illustrieren die Geschichte, die von der Stadt, dem Geschichtsverein Dormagen und dem Archiv im Rhein-Kreis Neuss mit Unterstützung der Sparkassenstiftung herausgegeben wurde. Im Geschichtsverein und im Buchhandel sind auch die 1000 Exemplare der Erstauflage erhältlich.

Der Autor des Werkes ist der Archäologe und Frühhistoriker Jost Auler. Der Stürzelberger Wissenschaftler hat schon als Student an Ausgrabungen in seiner Heimatstadt südlich des Historischen Rathauses teilgenommen. Als Titelbild wählte er die in Dormagen gefundene Reitermaske. Sie ist Leitbild für das Schwerpunktthema „Reiter und Pferd“, für das Dormagen unter den 27 Fundorten in Nordrhein-Westfalen steht, wie Harald Schlimgen, der Denkmalschutzbeauftragte der Stadt, erklärte. Für Stephen Schröder, Leiter der Archive im Rhein-Kreis Neuss, war das pünktliche Erscheinen des neuen Werkes „ein Tag der Freude. Wunderbar auch, dass es allgemeinverständlich verfasst ist.“