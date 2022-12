Buchtipps aus Dormagen Spannende Lektüre fürs neue Jahr

„Bowie in Warschau“ von Dorota Masłowska: David Bowie steigt in Warschau aus dem Zug. Es ist Mai 1973. Die Poplegende betritt einen Buchladen und kauft Platten mit polnischer Volksmusik, die ihn später zum Song „Warszawa“ inspirieren.Mit dieser – wahren – Begebenheit beginnt Dorota Masłowskas Roman, in dem auf vergnüglichste Weise Pop und Sozialismus kollidieren, denn Bowie bringt in Warschau gleich eine ganze Lawine an Verwechslungen und skurrilen Verwicklungen ins Rollen. Masłowska erzählt mit einem unverwechselbaren Sound, schillernd, drastisch und mitreißend – und zeichnet in „Bowie in Warschau“ ein ungeschöntes Gesellschaftsbild voller schwarzem Humor.