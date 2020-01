Buch-Präsentation in Dormagen : Fesselnde Biografien von Landräten

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (l.) und Stephen Schröder präsentieren das Buch über Landräte und Bürgermeister. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Der Rhein-Kreis Neuss stellt ein 500-Seiten-Werk vor, das auch ein zeitgeschichtliches Dokument ist.

15 Autoren haben sich in einer Buchproduktion daran gemacht, Spitzenakteure auf Kreisebene von 1816 bis 1929 und darüber hinaus vorzustellen. Damit wird eine vor fünf Jahren gestartete Buchreihe laut Landrat Hans-Jürgen Petrauschke „reichbebildert an diesem geschichtsträchtigen Ort“ fortgesetzt. Ins Kreiskulturzentrum eingeladen waren Bürgermeister, Abgeordnete und Bürger, und sie erlebten live in Referaten und Diskussionsrunden die Revue von 30 Porträts lokalpolitischer Persönlichkeiten.

Dreigeteilt und jeweils musikalisch begleitet am Klavier von Anna Hüttenschmidt, so lief der sehr informative Abend ab. Den Anfang machte der Kreis Grevenbroich, gefolgt vom Kreis Neuss. Abgeschlossen wurde dieses Kaleidoskop der regionalen Führungskräfte mit dem vereinigten Kreisgebiet seit 1929. Auf den Hinweis, „dass Bücher eine eigene Geschichte haben,“ mochte Archivleiter Stephen Schröder bei dieser Gelegenheit nicht verzichten. Es sei längst überfällig gewesen, „die zentralen Akteure der Kreisverwaltung in Buchform vorzustellen“.

Publizistische und archivarische Zeugnisse dienten den Autoren als Grundlage des an die 500 Seiten umfassenden Bandes. Sehr viele Mühen sind aufgewendet worden, um den familiären Hintergrund, den beruflichen Werdegang sowie das gesellschaftlich-politische Engagement der Protagonisten darzulegen. Im Zentrum steht „das jeweilige Wirken an der Spitze der Kreisverwaltung“. Herausgekommen sind facettenreiche Geschichten, bei denen manche Recherche aufhorchen lässt.

So präsentierte sich Paul Joseph von Pröpper, „der erste Mann an der Spitze des Kreises Grevenbroich“, als eine Figur des Übergangs von der Vormoderne in die Moderne, die ihren Dienst unter verschiedenen Herren und Zeitumständen verrichten musste. Otto Wilhelm von Bolschwing kam, ungewöhnlich genug ein protestantischer Ostpreuße, „als erster landrätlicher Kommissar“ in den Kreis Neuss. Er galt als untadeliger Beamter, dem nachträglich aber keine auffällig pompösen Girlanden geknüpft wurden.