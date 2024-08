Buch-Experten aus Dormagen Lesetipps für sommerliche Tage

Der Sommer zeigt sich aktuell von seiner besten Seite, die Ferien dauern noch eine gute Woche an und die Urlaubszeit ist in vollem Gange – Zeit, um in spannende, romantische oder witzige Geschichten abzutauchen. Die Leseexperten aus den Dormagener Buchhandlungen und der Stadtbibliothek haben uns ihre Favoriten für heiße Tage verraten.