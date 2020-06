BSV Dormagen : Schützen-Jugend hat Corona-Pause beendet

BSV Dormagen Schützenjugend mit Bienen-Projekt der Lokalen Allianz Dormagen mit Jugendwartin Claudia Michen und Schützenkönig Willi Beivers Foto: BSV Dormagen

Dormagen Der Bürger-Schützen-Verein Dormagen ehrt seine Jubilare am Schützenfest-Sonntag mit einem „Ehrennachmittag“– unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln. Das Totengedenken wird in kleinem Rahmen stattfinden.

Von Carina Wernig

Die Jugend des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Dormagen hat bereits an Christi Himmelfahrt die Corona-Pause beendet: Gemeinsam mit Jugendwartin Claudia Michen – und auf Abstand – bemalten die Mädchen und Jungen 25 Holzbienen für die Aktion der „Lokalen Allianz“ unter dem Motto „Dormagen – natürlich nachhaltig!“. Die Bienen werden zwischen Schützenhaus und B 9 aufgestellt. „Wir legen gerade neben dem Schützenhaus eine große Wildblumenwiese an, die Insekten Nahrung bieten wird. Dazu passt die Bienen-Aktion prima“, sagt BSV-Chef Hans-Arnold Heier.

Heute wäre mit der Kirmesplatzeröffnung und dem Fassanstich der Auftakt zum 153. Dormagener Schützenfest gefeiert worden – nach der coronabedingten Absage sollen aber die Schützen um ihr Königspaar Willi und Hanne Beivers nicht gänzlich ohne Schützenstimmung auskommen. Das war dem Vorsitzenden Heier wichtig, wie er schon Anfang Juni in einem Brief an die Zugführer mitteilte: „Gerne möchten wir aber kleine, äußere Zeichen setzen, Zeichen, dass unser BSV Dormagen sich auch von einer Pandemie nicht unterkriegen lässt.“ So dankte Heier der Fahnenkompanie um Adi Krosch, die Dormagen wie in jedem Jahr mit Fahnen und Wimpeln geschmückt hat, und forderte auch die Schützen dazu auf, selbst weitere Fahnen an ihren Häusern aufzuhängen.

Die Dormagener Schützen sollten „im Rahmen der Möglichkeiten und des Zulässigen, im ,kleinen Kreis’“ ihr Schützenfest gestalten. Der BSV hat seine Schützenzüge daher dazu aufgerufen, in einem Videofilm zu zeigen, „wie Ihr in den Zügen Euer Schützenfest verbringt, damit Freundschaft und Kameradschaft auch in diesem schwierigen Umfeld gefördert und erhalten bleiben“, schreibt Heier an die Züge und präzisiert: „Wir wollen keine ,wilden Partys’ sehen, dieses ist zum einen nicht im Sinne der Pandemiemaßnahmen und zum anderen besteht unser Schützenwesen aus sehr viel mehr als ,nur die Gläser hoch’.“ Die drei ideenreichsten und informativsten Videos werden prämiert. Das Video der „Schützenfest-Challange“ soll bis zum 19. Juli an Schriftführer Stephan Seher unter s.seher@bsv-dormagen.de gesendet werden.