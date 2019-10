BSV Dormagen : Neue Schriftführer bei den Dormagener Schützen

Dormagen Stephan Seher wurde gewählt. BSV-Chef Heier fordert zu mehr Beteiligung auf.

Mit nur drei Gegenstimmen wurde Stephan Seher, der bisherige zweite Schriftführer zum neuen Schriftführer des Bürger-Schützen-Verein (BSV) Dormagen gewählt – seine Nachfolge tritt nun Moritz Prell an, der ebenfalls drei Gegenstimmen erhielt. Mit 173 anwesenden Schützen wurde am Freitagabend bei der Generalversammlung im Schützenhaus gerade so die für Wahlgänge nötige Anwesenheit von einem Fünftel der 843 BSV-Mitglieder über 18 Jahren (169) erreicht. Insgesamt gibt es 886 BSV-Mitglieder, eine gute Entwicklung, wie der nach elf Jahren Vorstandsarbeit aus beruflichen Gründen ausscheidende bisherige Schriftführer Patrick Warstat sagte. Allerdings: „Nur 70 Prozent sind auch Traditionsschützen, die mitmarschieren“, wies er auf Sportschützen (43), Bogensportler (100) und fördernde Mitglieder (122) hin.

Das und den nicht so berauschenden Zuspruch nahm BSV-Chef Hans-Arnold Heier zum Anlass, an die Schützen zu appellieren, auch die Veranstaltungen des Vereins zu besuchen und Werbung für die BSV-Mitgliedschaft zu machen: „Wir vom Vorstand können nur die Rahmenbedingungen und Anreize schaffen, Ihr als Schützen müsst teilnehmen und auch Eure Freunde und Bekannte für den BSV begeistern.“ So kritisierte auch Geschäftsführer Wolfgang Schröder bei allem Lob für die Durchhaltequalitäten der Schützen während des trotzdem positiven Hitze-Schützenfestes im Juni sich von den offiziellen Terminen fernhaltende Schützen: „Auch wenn es warm ist, Schötzefess weed im Zelt jefiehrt.“ Um die Schützen in die Entscheidungsfindung für eventuelle Änderungen am traditionellen Festablauf einzubinden, plant der Vorstand eine Umfrage, die allen Schützen zugestellt werden soll. Auf die Überlegung, angesichts von 46 Einzel- und 14 Zugjubiläen im nächsten Jahr einen Ehrenabend einzuführen, gab es seitens der Zugführungen bisher wenig Resonanz. Auch der Jägerball im Frühjahr 2020 wird wohl fehlendem Zuspruch zum Opfer fallen.