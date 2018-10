BSV Dormagen: Erste Versammlung für Hans-Arnold Heier

Dormagen Neun Ämter standen zur Wahl. Zudem ist Sascha Polensky neuer Grenadiermajor.

Chef, Oberst und Geschäftsführer kritisierten die „beschämend geringe Beteiligung“ der Offiziere am Festsonntag beim Abholen des Königspaares und die der Schützen beim Königsball im Zelt. „Das muss besser werden“, forderte Schröder. Auch Heier appellierte an die Schützen: „Feiert am Sonntag mit uns allen im Zelt, nicht in der Kneipe oder privat!“ Dank der Sponsoren gab es zum fünften Mal in Folge ein positives Fest-Ergebnis, wie Kassierer Max Wießner erläuterte: „Das Fest trägt sich, wir müssen aber die Kosten im Auge behalten“, kündigte er zukünftige Beitragserhöhungen an.