Straßenbau in Dormagen Marode Brücke in Ückerath muss saniert werden

Vor rund zehn Jahren erneuerte die Stadt eine Wirtschaftswegebrücke westlich von Ückerath, vor etwa drei Jahren die Eselsbrücke am Holzweg über die Bahn. Die Stadt kontrolliere in Dormagen insgesamt etwa 50 Bauwerke in regelmäßigen Abständen. Darunter fielen hauptsächlich sogenannte Stützbauwerke, circa 15 Wirtschaftswegebrücken und zwei Brücken über die Bahn. Für alle anderen Brücken in Dormagen sind der Landesbetrieb oder der Kreis Neuss zuständig.