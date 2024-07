Feuerteufel in Dormagen? Schon wieder ein Feldbrand in Dormagen

Ist in Dormagen ein Feuerteufel unterwegs oder entzünden sich derzeit Stroh- und Heuballen von selbst? Erst standen am späten Mittwochabend mehrere Heuballen lichterloh zwischen Stürzelberg und Zons in Flammen, nun musste die Feuerwehr am Freitag kurz nach Mitternacht schon wieder zu einem Feldbrand ausrücken.