Brauchtum in Dormagen : Jubiläumsschützenfest in Horrem wird mit Gästeschießen eingeläutet

Schützenkönig Markus Wetzel und seine Königin Heike Wetzel können in diesem Jahr endlich ihr Königsjahr feiern. Foto: Schützenbruderschaft Horrem

Horrem Vom 27. bis 30. Mai feiern die Schützen in Horrem ihr Jubiläumsschützenfest. Bereits vorher ist jedoch einiges an Programm geplant.

In diesem Jahr steht bei der St. Hubertus Schützenbruderschaft Dormagen-Horrem so einiges auf dem Programm. So kann vom 27. bis 30. Mai nicht nur erstmals nach zwei Jahren wieder das Schützenfest gefeiert werden, sondern auch zahlreiche weitere Veranstaltungen sind geplant.

„Wir freuen uns natürlich total, dass wir endlich alles nachholen können, was wir in den vergangen Jahren verpasst haben. Mit unserem 100-jährigen Bestehen ist es natürlich auch ein ganz besonderes Jubiläumsschützenfest“, erzählt Brudermeister Manfred Klein. Die Schützenveranstaltungen beginnen bereits am kommenden Samstag, 21. Mai, mit dem Fassanstich. Traditionell wird das Fass vom Schirmherren angestochen, doch in diesem Jahr gibt es eine Abweichung. „Unser Bürgermeister Erik Lierenfeld ist in diesem Jahr unser Schirmherr. Er kann jedoch nicht dabei sein und schickt mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Susanne Stephan-Gellrich eine tolle Vertretung“, so Klein.

Um 17 Uhr beginnt dann am Schützenhaus das sogenannte Gästeschießen, bei welchem Nicht-Mitglieder des Vereins, sowohl Frauen als auch Männer, den „Vogel“ herunter holen können. Zwei Stunden später wird gemeinsam mit dem Tambourkorps „Germania“ 1925 Dormagen-Horrem in Richtung Festzelt marschiert, dort findet der König- und Oberstehrenabend statt. „Im Festzelt ist dann erst einmal Programm“, sagt Klein. Dieses beginnt mit der Krönung des zuvor ermittelten Gästekönigs oder der Gästekönigin. Darauf folgt die Krönung der Siegerin und des Siegers des Schießens der ehemaligen Könige.

Am vergangenen Wochenende konnten Susanne Brauckmann und Manfred Klein die Krone holen. Nächster Programmpunkt ist die Beförderung durch den Oberst. „Das Highlight ist dann die Laudatio auf das scheidende Königspaar Anne und Bernhard Schmitt“, führt der Brudermeister auf. Den Abschluss des offiziellen Teiles bildet dann der Ehrentanz. Danach beginnt die Party mit der Band „Teamwork“.

Noch vor dem eigentlichen Schützenfest findet dann am Vatertag, 26. Mai, das traditionelle Vatertagsbiwak von 11 bis 17 Uhr im Festzelt statt. Zur Musik von DJ Marko kann gefeiert werden, bevor es am darauffolgenden Wochenende richtig losgeht. Eine weitere Neuigkeit: Am Montag, 30. Mai, ist Familientag auf der Kirmes in Horrem. Alle Fahrgeschäfte bieten ihr Angebot dann zu deutlich reduzierten Preisen an. „Der Vorstand hat entschieden, in Zeiten allseits steigender Preise mit den Schaustellern einen Familientag auszuhandeln.“

(kiba)