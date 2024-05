Brauchtum in Dormagen Rheinfelder feiern ihr Heimatfest

Am Samstag, 11. Mai ist alles für eins der Highlights vorbereitet: Um 19 Uhr beginnt die „Rhievend geht steil - Malle Party ’24“ mit Partyfuchs DJ Andy Luxx, der in diesem Jahr bei seinem zweiten „Heimspiel“ in Rheinfeld gastieren wird. Andy Luxx ist vielen Mallorca-Insidern als DJ aus dem „MegaPark“ bekannt und der Verein konnte ihn auch in diesem Jahr für das Heimatfest buchen. Etwas später am Abend wird dann noch „FRENZY“, bekannt aus dem Bierkönig am Ballermann, ein Stelldichein geben. Der Sonntag (12. Mai) beginnt mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr zu den Klängen der Jägerkapelle Straberg, in den Spielpausen werden die diesjährigen Jubilare und verdienten Mitglieder geehrt sowie die Gewinner der Tombola ermittelt. Auch in diesem Jahr wird der erste Preis ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro sein, außerdem gibt es viele andere tolle Preise. Gegen Mittag wird das Maikönigspaar dann nach altem Brauch den Baum an der Festwiese pflanzen, am Nachmittag startet der kleine Festumzug zu den Klängen des Tambourcorps Feste Zons und der Jägerkapelle Straberg in Richtung Denkmal, wo nach einer Rede des Vorsitzenden Thomas Stube die Kranzniederlegung erfolgt und der große Zapfenstreich gespielt wird. Nach der Rückkehr ins Zelt soll das Fest gegen 17.30 Uhr ausklingen.