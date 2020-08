Brauchtum in Dormagen : Nievenheimer Schützen für Corona-Hilfe ausgezeichnet

Nievenheim Der Corona-Sonderpreis der Sparkasse Neuss geht an die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nievenheim-Ückerath für ihre Aktion „Schützen helfen“.

„Mit der Aktion wollen wir älteren und hilfsbedürftigen Bürger in Nievenheim und Ückerath vor allem bei Einkäufen aber auch darüber hinaus unterstützen“, erklärte Brudermeister Bernd Meuter zum Start im März. sollen. In der Anfangszeit der Corona-Pandemie setzten die Schützen auch Zeichen für ihre Verbundenheit mit der Kirche: So zog Brudermeister Bernd Meuter mit Bezirkspräses Diakon Michael Offer nach Ostern und mit Pfarrer Klaus Koltermann an Fronleichnam in einer stillen Prozession durch die Straßen, um den Segen an die daheim gebliebenen zu spenden. Das alles floss mit in die Auszeichnung mit dem Sonderpreis ein.