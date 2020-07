Brauchtum in Dormagen : Nievenheimer bereiten ihr erstes Schützen-Onlinefest vor

Das Schützenfest in Nievenheim – hier das Königspaar Heinz-Willi und Anita Heesen im Vorjahr – wird dieses Jahr online ablaufen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Nievenheim Damit die Nievenheimer und Ückerather trotz des abgesagten Schützenfestes am Wochenende ein bisschen Festatmosphäre schnuppern können, hat die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft ein virtuelles Fest geplant.

Das Schützenfestwochenende ganz ohne „ein bisschen Schützenfestflair“ vorbeigehen zu lassen – das wollte der Vorstand der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nievenheim/Ückerath nicht, auch wenn „Feiern wie bisher“ wegen der Corona-Pandemie unmöglich sein wird. So entstand das „Schützen-Onlinefest“, zu dem der Vorstand um Brudermeister Bernd Meuter alle Bewohner in Nievenheim und Ückerath aufgerufen hat, wie an einem normalen Schützenfestwochenende die Häuser zu schmücken.

Am Freitag, 10. Juli, beginnt das Schützen-Onlinefest um 18 Uhr mit dem virtuellen Fassanstich des Schirmherrn auf der Homepage der Bruderschaft unter www.b-n-u.de – das Tambourcorps Eintracht Ückerath hätte diese Aufgabe im Jahr des 100-jährigen Bestehens übernommen. Das TC-Jubiläum wird am 27. und 28. März 2021 nachgeholt und auch die Schirmherrschaft 2021 angetreten.

An jedem Tag vom 10. bis 14. Juli werden aktuelle Videos gezeigt, zum Beispiel das Grußwort des Brudermeisters oder der Ehrentanz des Königspaars Detlef II. und Heike Lückgen. Das soll ein kleines virtuelles Trostpflaster für das abgesagte Fest sein. Natürlich habe dieses Onlinefest überhaupt nichts mit einem realen Schützenfest zu tun, betont Brudermeister Meuter in seinem Grußwort: „Die Beiträge und Vorstellung kommen eben ganz einfach von den Schützen, und es ist für Schützen und Besucher gemacht worden.“ So gibt es am Samstag, 11. Juli, um 12 Uhr die Ankündigung des Festes durch Böllern, online sind dann auch Ansprachen des Brudermeisters, Grußworte von Stadt und Bezirk sowie Musikstücke zu hören. Für 17 Uhr ist die Übertragung der Totenehrung mit Kranzniederlegung vorgesehen.