A57 zeitweise vollgesperrt : Lagerhalle in Dormagen nach Großbrand einsturzgefährdet

Foto: Patrick Schüller 12 Bilder Großbrand in Dormagener Lagerhalle

Dormagen Am späten Mittwochabend hat es in Dormagen gebrannt. Eine Lagerhalle an der Siemensstraße stand gegen 22 Uhr in Flammen. Sie ist einsturzgefährdet und muss abgerissen werden. Die A57 war zeitweise gesperrt.

Eine brennende Lagerhalle ist in Dormagen nach einem stundenlangen Großbrand einsturzgefährdet. „Die Halle muss abgerissen werden“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Donnerstag. Wegen der Einsturzgefahr können demnach derzeit weder die Feuerwehrleute, noch die Ermittler der Polizei die Halle betreten, hieß es.

Die Feuerwehr Dormagen war am Mittwoch gegen 22 Uhr zu einem Einsatz alarmiert worden: Eine Lagerhalle an der Siemensstraße in Dormagen hatte lichterloh in Flammen gestanden. Eine dunkle Rauchwolke zog über das Industriegebiet. Die Lagerhalle wird von mehreren Firmen aus dem Stahl- und Industriebereich genutzt.

Etwa 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um die knapp 1200 Quadratmeter große Halle zu löschen. Sie konnten verhindern, dass der Brand auf zwei nahegelegene Hallen oder die angrenzenden Hochspannungsmasten übergriff, berichtete Olaf Lenk von der Feuerwehr Dormagen. Das Feuer und der Rauch waren laut Augenzeugen noch aus weiter Ferne sichtbar.

Giftige Stoffe seien im Brandrauch nicht festgestellt worden, sagte Lenk. „Es bestand auch keine Explosionsgefahr.“ Aufgrund der Uhrzeit des Brandes befanden sich keine Mitarbeiter mehr in der Halle, verletzt wurde niemand.



Am Donnerstagmorgen waren noch rund zehn Feuerwehrmitarbeiter im Einsatz, um den Brand vollständig zu löschen. Gegen Mittag soll der Einsatz beendet werden. Dann bleibt nur noch eine Brandwache vor Ort, um die Glutnester zu beobachten.

Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest. Die Brandursache ist bislang unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die A57, die in unmittelbarer Nähe parallel zur Siemensstraße verläuft, war vom Feuer betroffen. Wegen der Rauchentwicklung war die Autobahn zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und Dormagen für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.

(mba/schum/dpa)