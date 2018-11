A57 zeitweise vollgesperrt : Großbrand in Lagerhalle in Dormagen

Foto: Patrick Schüller 5 Bilder Großbrand in Dormagener Lagerhalle

Dormagen Am späten Mittwochabend hat es in Dormagen gebrannt. Eine Lagerhalle an der Siemensstraße stand gegen 22 Uhr in Flammen. Eine dunkle Rauchwolke wehte über das Industriegebiet. Auch die A57 war vom Brand betroffen.

Die Feuerwehr Dormagen wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr zu einem Einsatz alarmiert: Eine Lagerhalle an der Siemensstraße in Dormagen stand lichterloh in Flammen. Eine dunkle Rauchwolke zog über das Industriegebiet. Die Lagerhalle wird von mehreren Firmen aus dem Stahl- und Industriebereich genutzt.

Etwa 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um die knapp 1200 Quadratmeter große Halle zu löschen. Sie konnten verhindern, dass der Brand auf zwei nahegelegene Hallen oder die angrenzenden Hochspannungsmasten übergriff, berichtete Olaf Lenk von der Feuerwehr Dormagen. Das Feuer und der Rauch waren laut Augenzeugen noch aus weiter Ferne sichtbar.

„In der abgebrannten Halle befanden sich keine gefährlichen Stoffe“, sagte Lenk. „Es bestand daher keine Explosionsgefahr.“ Aufgrund der Uhrzeit des Brandes befanden sich keine Mitarbeiter mehr in der Halle, verletzt wurde niemand.

Am Donnerstagmorgen waren noch rund zehn Feuerwehrmitarbeiter im Einsatz, um den Brand vollständig zu löschen. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die A57, die in unmittelbarer Nähe parallel zur Siemensstraße verläuft, war vom Feuer betroffen. Wegen der Rauchentwicklung war die Autobahn zwischen dem Dreieck Neuss-Süd und Dormagen mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

(mba)