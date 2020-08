Feuerwehr im Großeinsatz : Waldbrand in Dormagen-Zons ist unter Kontrolle

Dormagen Im Naturschutzgebiet in der Zonser Heide hat die Feuerwehr Dormagen einen Brand unter Kontrolle. Er war in der Nacht ausgebrochen und mehrere Stunden bekämpft worden.

Seit den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr Dormagen mit einem Großaufgebot von rund 100 Kräften in der Zonser Heide im Einsatz. Dort ist es in einem etwa 15.000 Quadratmeter großen Waldbereich zu einem Feuer gekommen, das mittlerweile unter Kontrolle ist, wie die Stadt mitteilt. Zunächst hatte die Polizei am Donnerstag Morgen von einer Brandfläche von etwa 250 mal 250 Meter gesprochen. „Zum Glück hat sich der Brand nicht ganz so enorm ausgeweitet“, sagte Gerd Gleich, Stellvertreter von Feuerwehr-Chef Bernd Eckhardt, am Einsatzort. Zeitweise wurden acht C-Rohre eingesetzt, um die Flammen zu bekämpfen. Die Ursache für den Waldbrand ist unklar. Nachlöscharbeiten und Brandwache werden voraussichtlich noch Tage dauern.