Feuerwehr im Großeinsatz : Rund 60.000 Quadratmeter Wald und Wiesen bei Dormagen in Flammen

Die Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild). Foto: Königs, Bastian (bkö)

Dormagen Rund 60.000 Quadratmeter Wald und Wiesen stehen in einem Naturschutzgebiet in Dormagen in Flammen. Im ganzen Neusser Stradtgebiet kann man den Rauch riechen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brennt in der „Zonser Heide“ Unterholz. Insgesamt erstreckt sich das Feuer über eine Fläche von etwa 250 mal 250 Meter.

Die Feuerwehr Dormagen ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr Neuss teilte mit, dass es im gesamten Stadtgebiet von Neuss zu Brandgeruch kommen könne. Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.

(dtm/dpa)