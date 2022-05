Ermittlungen nach Brand in Dormagen : Fett- und Ölrückstände verursachten wohl Feuer an der Kö

Die Feuerwehr war am 2. Mai stundenlang in der Dormagener Innenstadt im Einsatz. Foto: kiba

Dormagen Am Montag war es es zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Kölner Straße in Dormagen gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war ein Lüftungsschacht in Brand geraten. Das Gebäude wurde nach den Löscharbeiten, Kostenpflichtiger Inhalt die stundenlang andauerten, durch Einsatzkräfte der Polizei zur genauen Brandursachenermittlung beschlagnahmt und versiegelt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei am Dienstag stützen die Annahme, dass sich Fett- und Ölrückstände in einer Abluftanlage entzündet hatten. Die Experten für Branddelikte prüfen im weiteren Verfahren, ob ein Unglücksfall oder fahrlässiges Handeln ursächlich ist.

(kiba)