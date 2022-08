Feuer in Dormagen : Brand auf zwei Grünflächen - Polizei ermittelt

Einer der Grünstreifen brannte auf einer Länge von rund 40 Metern. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Dormagen Am Sonntag, 28. August, hat es in Dormagen an mehreren Stellen gebrannt. Gegen 18 Uhr war es an zwei Grünflächen zu Bränden gekommen - Dank aufmerksamer Zeugen ohne größeren Schaden. Die Polizei sucht jetzt Hinweise.

An der Aldenhovenstraße brannte auf einer Länge von 40 Metern und einer Breite von 3 Metern ein Grünstreifen. Die zweite Brandörtlichkeit befand sich im Bereich Märchenallee/ Rotkäppchenweg. Hier war der Grünstreifen auf einer Länge von 15 Metern und einer Breite von 1 Meter niedergebrannt.

Beide Feuer konnten durch aufmerksame Passanten und Anwohner vor Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht werden. Ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlung.

Auf Grund der noch anhaltenden Trockenheit besteht erhöhte Gefahr von Bränden an Grünstreifen, Hecken und Bäumen.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)