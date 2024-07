Boule in Dormagen Von der Faszination beim Spiel mit der Kugel

Reiner Klingen begann mit Pétanque vor über 30 Jahren, zusammen mit seinem Bruder. Kennengelernt hatte er den Sport – wo sollte es anders sein – in Frankreich. „Ich war schon immer sehr frankophil“, erzählt er. In jungen Jahren zog es ihn schon in das Land, wo er auch seine Frau kennenlernte. Seitdem verbringt er viel Zeit in Frankreich – dort hat er auch viel über Boule gelernt. Denn so einfach, wie es vielleicht aussieht, ist das Spiel nicht. „Pétanque muss man lernen“, sagt Klingen. „Man muss sich seine Kräfte einteilen, Turniere dauern viele Stunden, dafür braucht man eine enorme Konzentration. Am Ende gewinnt derjenige, der mental am stärksten ist.“