Klettern in Dormagen : Bouldercup im Raphaelshaus

Für den Bouldercup im Raphaelshaus wurden die Griffe extra neu angebracht Foto: Raphaelshaus/Raphaleshaus

Dormagen Bereits zum 18. Mal findet in diesen Tagen der beliebte Nikolaus-Bouldercup im Raphaelshaus in Dormagen statt. Wie der Name bereits andeutet, findet der Bouldercup eigentlich am Nikolaustag statt.

Von Kira Bayer

Aufgrund der Pandemie wurde das Turnier jedoch auch in diesem Jahr entzerrt. So haben 33 Teams mit insgesamt 170 Mädchen und Jungen in unterschiedlichen Zeiträumen an den Kletterwänden auf dem Gelände des Jugendhilfezentrums um den Titel gekämpft.

Die über 100 Kinder und Jugendliche kommen aus Einrichtungen in ganz Deutschland, darunter Schwarzwald, Eifel und Münster. Der Nikolaus-Bouldercup hat sich bereits über die Stadtgrenzen Dormagens einen Namen gemacht. Der Aufwand für das Raphaelshaus und die Mitarbeiter ist dabei enorm. In wochenlanger Arbeit werden die Boulder an den Kletterwänden der Einrichtung neu angebracht. Bouldern ist eine Disziplin des Klettersports bei der man ohne Gurt und Seil an Felsblöcken oder künstlichen Kletterwänden an der Wand hinauf klettert.