Blumenkunst aus Dormagen : Im Blumenatelier ist das ganze Jahr lang Blühzeit

Dormagen In ihrem Blumenatelier verkauft Maren Schmidt bunte Sträuße und nach Regenbogenfarben sortierte Deko-Artikel. Sie weiß, welche Blumen besonders beliebt sind.

Blumen sind zu jeder Jahreszeit beliebt. Maren Schmidt aus Dormagen hat ihre persönliche Leidenschaft für Blumen, Pflanzen und Dekorationen längst zum Beruf gemacht. Der Floristin gehört das Blumenatelier im Dormagener Stadtteil Nievenheim, in dem sie auch Pflanzen und Wohnaccessoires für das eigene Zuhause verkauft. „Ich bin sehr glücklich darüber, meine Leidenschaft als Beruf zu haben“, sagt Schmidt, die ihre kreative Ader durch ihren Beruf sehr gut ausleben kann. „Zum Glück lief es im Blumenatelier auch während der Corona-Pandemie bisher ganz gut.“ Die 59-Jährige betreibt zudem einen Onlineshop auf der E-Commerce-Website etsy, auf dem sie ihre Produkte verkauft. „Gerade in den letzten Monaten war der Onlineshop sehr erfolgreich. Viele Leute aus der Umgebung sind durch den Onlineshop erst auf das Blumenatelier hier aufmerksam geworden.“

Schmidt hat ihr Blumenatelier vor allem nach Farben sortiert und ausgerichtet. „Auf einer Seite stehen die Blumen und fertige Blumensträuße, die direkt gekauft werden können. Gegenüber sind Dekoartikel und Wohnaccessoires nach Farben sortiert.“ Die aufgestellten Produkte verlaufen regenbogenfarbig: von Rot und Rosa geht es über Blau und Grün weiter bis hin zu Erdtönen und Holzfarben. Es gibt angerichtete Dekotabletts, Pflanzen in ausgewählten Blumentöpfen und fertige Kränze. Zudem ist die Auswahl an Osterdekoration im Blumenatelier groß. Inspirationsquellen besitzt Schmidt jedoch nicht. „Das meiste entsteht einfach, wenn ich gerade dabei bin, etwas Neues zu erstellen. Dann fällt mir meist etwas ins Auge, von dem ich denke, dass es zu einem bestimmten Produkt gut passen könnte.“ Ein fertiges Dekotablett wirkt zudem ansprechender auf Kunden, da sich viele von ihnen ein besseres Bild von den entsprechenden Produkten und deren Kombinationsmöglichkeiten machen können. „Sie haben dann quasi ein klareres Bild vor Augen, wie sie die jeweiligen Artikel verwenden können“, meint Schmidt, die selbst Grafikdesign studiert hat und früher beruflich Kinderbücher illustrierte.

Trotz der Preisanstiege steckt Schmidt sehr viel Liebe in ihr Blumenatelier. Sie investiert viel Zeit in die Auswahl ihrer Produkte und deren Anbieter. Zudem ist sie derzeit wieder vermehrt auf Messen unterwegs, die wieder öfter stattfinden. Neben ihrem Blumenatelier besitzt Schmidt noch ein Atelier am Sülzhof in Nievenheim, wo sie regelmäßig kreative Kurse anbietet.