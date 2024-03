Engagement für Dormagener Innenstadt Dreister Blumenklau auf der „Kö“

Sprachlos ist das richtige Wort für das, was Nadine und Claus Ermert am vergangenen Sonntagmittag entdeckt haben. Vor ihrem Schuhgeschäft an der Kölner Straße bepflanzt das Ehepaar seit langem eine Baumscheibe mit Blumen, damit es auf der Kö (Kölner Straße) schön blüht. Doch am Sonntagmittag waren alle Primeln, die das Ehepaar am Donnerstag gepflanzt hatte, verschwunden. „Keine einzige dieser Frühblüher-Klassiker ist übrig geblieben“, sagt Claus Ermert. Das sei der bisher dreisteste Diebstahl. „Mal fehlen zwei Pflanzen, mal werden sie herausgerissen und durch die Gegend geschleudert, aber das hier übertrifft alles bisher Dagewesene“, sagt der Geschäftsmann. „Ehrlich gesagt, wir finden das unmöglich.“ Es sei einfach schade. Man gebe sich Mühe und vereinzelte Egoisten würden sich am Eigentum anderer bereichern. Deshalb hatte Nadine Ermert ihrem Unmut auch auf Facebook Luft gemacht. Unter anderem postete sie ironisch, dass sie für den Nachschub einen Blumenhof in Delhoven empfehle. „Da gibt es noch welche.“ Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Von „unglaublicher Frechheit“ bis hin zu „Da fehlen einem echt die Worte“ reichten die Kommentare.