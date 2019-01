Konzert im „Pink“ : Down Blues Band: Sound für Bauch, Beine und Kopf

Dormagen „I’ll play the Blues for you“, so lautete das vollmundige Versprechen der dreiköpfigen Band für den Samstagabend. Und sie hielt ihr Wort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Niehörster

„Uns gefällt der Chicago Blues“, bekennt Pedy, der den Part Bass und Gesang übernommen hat. Er bietet mit seiner einst erfundenen elektrischen Unterstützung so viele Ausdrucksformen. Und dass es dabei laut zugehe, stört ihn überhaupt nicht und stieß auch den Zuhörern in der Szene-Kneipe am Höhenberg nicht auf. Nur elektrisch verstärkt hätte man in der Entstehungszeit musikalisch überhaupt gegen den Straßenlärm antönen können.

Ganz so ohrenbetäubend geht es bei Titeln wie „Mannish Boy“ und „Let the good times roll“ oder bei der eigenen Kreation „Who’s that man“ dann aber doch nicht zu. Die professionell auftretenden Amateure nehmen den Blues seit 1979 ernst. Ist doch diese aus der Not geborene Musik der Schwarzen längst die Wurzel eines Großteils der populären nordamerikanischen Musik geworden. Dieser Sound hat große Meister wie John Lee Hooker, Muddy Waters und Howlin’ Wolf hervorgebracht. Mit deren Musik und Eigenkompositionen blieb es nicht aus, dass den Bluesfans das Herz aufging.



Kulturserie begeistert : Musikalische Zeitreise mit Blues

zurück

weiter

Trotz aller damit verbundenen Mühen bekennen sich auch die beiden anderen Band-Mitglieder Loeny (Gitarre) und Markus (Schlagzeug) zu ihrem „ganz persönlichen Blues“. Der ist kompromisslos erdverbunden, lässt Raum für Improvisationen und Spielfreude. Sie wollen Spaß haben, den sie sofort ans Publikum weiterreichen. Dieser Kontakt mit den Zuhörern ist wichtig und lässt nicht selten das musikalische Erleben in ganz andere Richtungen abschweifen. Sind sie erst einmal so richtig in Fahrt, gibt es jedenfalls kein Halten mehr. Dann stimmt der „Groove“ als ausgesprochenes Credo der Band, und alle machen mit.

(klni)