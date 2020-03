Blinden-Stadtmodell in Dormagen : Die Zonser Altstadt zum Anfassen

Zons zum Fühlen und Betasten auf dem Rheintor-Vorplatz: Die einzelnen Altstadthäuser, St. Martinus, der Juddeturm und die Burg Friedestrom auf dem Blinden-Stadtmodell. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Zons Das Blinden-Stadtmodell der Zollfeste ist bereits aufgestellt. Die Einweihungsfeier fiel dem Coronavirus zum Opfer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Seit voriger Woche kann die malerische Altstadt von Zons auf eine ganz besondere Weise erfahren werden: Mit Fingern auf dem Blinden-Stadtmodell, das auf dem Platz vor dem Rheintor aufgestellt wurde. Viele Menschen haben es bereits ertastet. „Es gab schon sehr positive Rückmeldungen. Kinder waren stolz, ihr Haus in der Altstadt zu sehen“, berichtet Hermann Kienle, Vorsitzender des Förderverein Denkmalpflege Stadt Zons. Zons-Kenner und Nachtwächter Kienle freut sich selbst auch sehr über die Realisierung dieses 30.000 Euro teuren, durch Spenden getragenen Modells, das nicht nur für Blinde eine wirkliche Bereicherung ist: „Zons im Miniaturformat soll alle Menschen erfreuen“, sagte Kienle bereits bei der Vorstellung des Projektes. Dass jetzt wegen des Coronavirus die große Einweihungsfeier abgesagt und verschoben werden musste, mindert den Spaß am „Mini-Zons“ nur ein wenig: Die Hauptsache ist, dass es aufgebaut werden konnte und nun zur Verfügung steht.

Denn es geht, so Kienle darum, auf Fingerkuppen durch die Straßen zu spazieren, die Anordnung der Plätze und Gassen zu ertasten, die Größenunterschiede zwischen Häusern, Türmen und Kirchen zu erkennen, Architektur und Stadtgeschichte zu erfahren: „Wenn blinde Mitbürger zum ersten Mal ihre Stadt befühlen, deren Mauern sie zwar berühren, deren Dimensionen sie aber nie begreifen konnten, so ist es für sie eine ganz neue Erfahrung“, erklärt Kienle. Für die Stadt Zons entwickelte der Bildhauer Egbert Broerken das bronzene Stadtmodell im Maßstab 1:400 mit den Maßen 118 mal 90 Zentimeter. Es zeigt die Altstadt maßstabsgetreu mit den Wallgräben und dem angrenzenden Außenbereich. Kleine Punkte in Blindenschrift (Braille) geben notwendige Erläuterungen zu Bürgerhäusern, Kirchen, Straßen und Plätzen. „So können Sehbehinderte im wahrsten Sinne des Wortes die Zonser Altstadt ertasten, erfahren, begreifen“, weist Kienle darauf hin, dass das Tasten dort kein Notbehelf sei: „Es hat eine eigene Erkenntnisqualität.“ Insofern sei es nicht nur ein künstlerischer, sondern auch ein menschlicher Beitrag zur Integration sehbehinderter Mitbürger.

Info Die Finanzierung des „Mini-Zons“-Modells Förderung Mit der Übergabe des Bewilligungsbescheids über 5000 Euro von der NRW-Stiftung an die Initiativgruppe war die Finanzierung des 30.000 Euro teuren Blinden-Stadtmodells für Zons im November 2017 gesichert, der Auftrag wurde erteilt. Spenden Insgesamt gab es 25 Spenden für das Zonser Blinden-Stadtmodell in einer Größenordnung von 5 bis 5000 Euro.

Die bronzenen Stadtskulpturen geben aber nicht nur den blinden Mitbürgern die Möglichkeit, dreidimensionale architektonische, geschichtliche, bzw. touristische Erfahrungen zu machen. Auch in der sehenden Bevölkerung stoßen die Miniatur-Stadtansichten auf große Resonanz, eröffnen sich doch durch den ungewöhnlichen Blickwinkel ganz neue Perspektiven: „Von oben erschließen sich bauliche Strukturen einfacher, und sie werden für den Betrachter in besonderer Weise sinnlich nachvollziehbar“, meint Kienle.

Die Zollfeste im Miniaturformat: Auf dem Blinden-Stadtmodell von Zons sind auch Infos in Brailleschrift eingraviert. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Der gebürtige Zonser Thomas Schwabach, Leiter des Archivs der Universität St. Gallen, hatte im Jahr 2016 den Vorschlag gemacht, in Zons ein so genanntes Blinden-Stadtmodell aufzustellen. Dazu wurde eine Initiativgruppe gebildet, die neben ihm aus Vertretern verschiedener Vereine bestand: Kultur- und Heimatfreunde Stadt Zons, Heimat- und Verkehrsverein Stadt Zons, Geschichtsverein Dormagen, Förderverein Denkmalpflege Stadt Zons, Stephen Schröder, Leiter des Archivs im Rhein-Kreis Neuss, Karl Emsbach, ehemaliger Leiter des Archivs im Rhein-Kreis Neuss, Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte Dormagen. Diese Gruppe hat das Vorhaben in einer Reihe von Treffen seit Juni 2016 vorangetrieben, zudem wurden Sponsoren gefunden wie den Rotary Club Dormagen, den Lions Club Dormagen und die Bürgerstiftung Dormagen. Schirmherr ist Joachim Fischer vom Gesichtsverein Dormagen.

Für die Herstellung des Modells wurde der Bildhauer Egbert Broerken gewonnen. Dieser lebt und arbeitet in einem kleinen Renaissance-Wasserschloss in der Nähe von Soest in Westfalen. Er begann vor über 20 Jahren mit der Fertigung bronzener Blinden-Stadtmodelle, angeregt durch die Rotary Clubs aus Münster. Mit Schülern und Lehrern der Westfälischen Blindenschule in Soest entwickelte er die optimale Tastbarkeit der Modelle und mit der Bronzegießerei ein spezielles Verfahren für die filigranen Erläuterungen in Blindenschrift. Der Werkvertrag mit dem Bildhauer wurde nach der Einwerbung der erforderlichen Mittel im März 2019 abgeschlossen. „Mitglieder der Initiativgruppe haben die Herstellung bis ins Detail begleitet, bei Treffen im Atelier von Broerken und in der Gießerei“, berichtet Kienle von interessanten Einblicken in die Entstehung des Mini-Zons.

Die Stadtmodelle entstehen im Wachsausschmelz-Verfahren, einer alten handwerklichen Kunst, die eine große Detailtreue ermöglicht. Die Modelle gelten als unverwüstlich und überstehen somit viele Generationen. Mittlerweile haben Egbert Broerken und sein Sohn Felix 170 Blinden-Stadtmodelle für Orte in Europa, und sogar eins für Baku in Aserbaidschan, geschaffen. „Zons darf sich nun in die beachtliche Städteliste einreihen, die beispielsweise Berlin, Hamburg und München umfasst“, macht Kienle auf die berühmten Stadtmodell-„Geschwister“ in viel größeren Städten aufmerksam.

Der Standort auf dem Platz vor dem Rheintor wurde von der Initiativgruppe einstimmig vorgeschlagen und von der Unteren und Oberen Denkmalbehörde genehmigt, wie Kienle betont. Das Modell ist „genordet“ aufgestellt, also genauso ausgerichtet wie die tatsächliche Bebauung. Von den Gesamtkosten des Blinde-Stadtmodells von insgesamt 30.000 Euro entfielen 25.000 Euro auf das Modell selbst und 5000 Euro auf das Betonfundament, die vier Basaltstelen und die Installation. Die Gesamtsumme wurde durch 25 Spenden zwischen fünf und 5000 Euro aufgebracht.