Neues Programm für 2023 VHS Dormagen rückt Nachhaltigkeit in den Fokus

Menschen, die Freude an Kunst und Kultur haben, können sich in diesem halben Jahr an der Volkshochschule austoben. So gibt es zum Beispiel ein Online-Seminar „Kreatives Schreiben“ und auch ein Literatur-Programm und ein Musikangebot. Organisiert werden außerdem Tagesfahrten. Unter anderem zur Ausstellung Marc Chagall in der Kunsthalle in Frankfurt, ein Tag im Kloster Dalheim bei Lichtenau und ein Besuch in der Hauptstadt Brüssel. Jene, die ein Handwerk erlernen möchten, können sich auf Kurse in „Experimentelles Malen mit Strukturen und Farben“, Bildhauerei und Blumenkunst freuen.