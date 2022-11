Bildung in Dormagen : Volkshochschule unter neuer Leitung

Dormagen Christian Topp leitet seit November die Volkshochschule in Dormagen. Das neue Programm soll im Dezember erscheinen. Auf welche Schwerpunkte der neue VHS-Chef setzt.

Die Volkshochschule Dormagen hat seit dem 1. November einen neuen Chef, Christian Topp hat die Leitung der Dormagener Bildungseinrichtung übernommen. Erfahrung hat der 43-Jährige in diesem Bereich reichlich, seit mehr als 15 Jahren ist er in der Weiterbildungsbranche tätig. Nachdem er neun Jahre einen privaten Bildungsträger in Düsseldorf geleitet hatte, wechselte er 2019 zur VHS in Dormagen. Der Germanist und Politikwissenschaftler war zuletzt für die Programmbereiche Fremdsprachen und Deutsch als Zweitsprache verantwortlich. Geplant war dieser Karriereweg so zu Beginn nicht, doch letztendlich habe ihn die Freude an diesem Beruf gepackt. „Diese Arbeit bereitet mir viel Freude und ich bin sehr froh darüber, dass sich alles so entwickelt hat“, sagt Topp.

In den vergangenen zwei Jahren konnte der Düsseldorfer bereits einen guten Eindruck von der Arbeit der Volkshochschule gewinnen und dies in einer besonders schwierigen Zeit. Nach mehr als einem Jahr Interimslösung hat der gebürtige Neustädter bereits einige Erfahrungen für seine neue Position sammeln können. Gemeinsam mit dem VHS-Team und Ellen Schönen, Fachbereichsleiterin für Bildung, Kultur und Sport, hat Topp die Aufgaben der VHS-Leitung bereits in den vergangenen Monaten geschultert. „Insbesondere die Zeit der Corona-Pandemie, einhergehend mit Veränderungen wie beispielsweise dem Online-Unterricht, war natürlich sehr herausfordernd“, so Topp. Ordentlich durchatmen sei auch danach schwierig gewesen, „kurz darauf lag der Fokus dann darauf, die Deutsch-Kurse für die Geflüchteten aus der Ukraine zu organisieren.“ Ein Feld, welches Christian Topp nun weiter ausbauen will. Bisher unterrichtet die VHS Deutsch als Fremdsprache bis Niveau B1, dies soll bis zu Niveau C2 ausgebaut werden.

INFO Das Programm der Volkshochschule Programm Alle aktuellen Informationen zu den Angeboten sowie das gesamte VHS-Programm gibt es im Programmheft und im Internet. Die ausgefüllten Anmeldebögen können persönlich in der VHS an der Langemarktstraße 1-3 abgegeben oder per E-Mail an info-vhs@stadt-dormagen.de gesendet werden. Auch ist eine Anmeldung über die Internetseite der VHS möglich.

Grundsätzlich sagt Topp: „Bereits seit 66 Jahren bietet die Volkshochschule Dormagen ein breites und interessantes Weiterbildungsangebot an. Dieses möchte ich mit meinem Team stetig weiterentwickeln und auch mit digitalen Inhalten ergänzen, um für die Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert zu schaffen. Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben.“ Eben dazu gehört natürlich auch, den Weg der Digitalisierung weiter zu beschreiten. „Wir haben in diesem Bereich bereits einiges gelernt und sollten nun alles daran setzen, dies nicht wieder zu vergessen. Wenn es notwendig wird, dann sollten wir wieder einsatzbereit sein.“ Wichtig sei in Zukunft „Altbewährtes mit Neuem zu verknüpfen“. Der VHS-Leiter erklärt: „Wir wollen uns auch nicht komplett verändern, wir möchten natürlich neue Zielgruppen für uns gewinnen, ältere Gruppen jedoch auch nicht verschrecken.“

Insbesondere das persönliche Zusammenkommen spiele laut Christian Topp eine große Rolle bei der Volkshochschule Dormagen. So habe er zuletzt zufällig einen Nähkurs besucht und sei sogleich von der Stimmung begeistert gewesen: „Die Volkshochschule ist ein Ort der Begegnung, es ist einfach wichtig, dass bestimmte Angebote in Präsenz stattfinden.“ So sei es auch das Gemeinschaftsgefühl, welches die Menschen in die Kurse lockt.

In diesem Jahr jedenfalls hat Topp noch einiges zu tun, so ist er zwar bereits eingearbeitet und kann auf ein eingespieltes Team vertrauen, doch denn seien es viele Aufgaben, die nun zu bestreiten seien. Noch im Dezember soll das neue Halbjahres-Programm der VHS veröffentlicht werden – zumindest online. Der Flyer wird voraussichtlich bis Januar auf sich warten lassen. Viel sagen kann Topp zu dem neuen Programm bisher nicht, da die Planung noch nicht abgeschlossen sei, doch schon jetzt dürfte klar sein, dass die Dormagener sich auf ein abwechslungsreiches Angebot mit verschiedensten Kursen freuen dürfen.