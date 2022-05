Bildung in Dormagen : Raphaelshaus kooperiert mit Hochschule

Bildung in Dormagen

Dormagen Familien, Kinder und Jugendliche unterstützen und jungen Menschen eine selbstbestimmte Zukunft ermöglichen – so lauten bereits seit über hundert Jahren die Ziele des Raphaelshauses Dormagen. Nun gibt es eine neue Kooperation.

Dabei wird die FOM Hochschule in Neuss die Jugendhilfeeinrichtung zukünftig unterstützen. Denn: Die gemeinnützige Einrichtung und die private Hochschule koppeln ab sofort ihre Kompetenzen, wollen jungen Menschen gemeinsam eine qualifizierte Berufsorientierung sowie Berufsbildung bieten. Mit über 57.000 Studierenden ist die FOM, Deutschlands Hochschule für Berufstätige, eine der größten Hochschulen Europas. Sie hat 35 Standorte in Deutschland.

„Unsere unterschiedlichen pädagogischen Angebote bieten den Jungen und Mädchen sowie deren Familien ressourcenorientierte Möglichkeiten der Entwicklung“, erklärt der Direktor des Raphaelshaus, Marco Gillrath. Die Ziele der pädagogischen Arbeit liegen in der Förderung des Sozialverhaltens und der Persönlichkeitsentwicklung. Zukünftig werden FOM-Studierende der „Sozialen Arbeit“ beispielsweise Praktika im Raphaelshaus absolvieren können. Albert Wunsch, der als FOM-Dozent als „Brückenbauer“ diente, sagt: „Akademisch ausgebildete Sozialarbeiter, die bereits auf praktische Erfahrungen zurückgreifen können, sind eine große Chance. Im Raphaelshaus können die Studierenden das Gelernte aus der Hochschule – beispielsweise in Praktika – direkt in der Praxis vertiefen.“