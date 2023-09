Bildung in Dormagen Mehr Lesezeit für Kinder in Grundschulen

Nun müssen die Schulen ihre Konzepte so anpassen, dass die 20-minütigen festen Lesezeiten dreimal pro Woche in den Stundenplan passen. „Dafür haben wir uns schon in den Ferien getroffen, um zu planen“, erzählt Sonja Schmale. „Aktuell sind wir da in der Probephase und schauen, was gut klappt.“ Dass diese Zeiten dreimal pro Woche angesetzt sind, sei gut und sinnvoll, wie Rudolf Brzesina erklärt. „Das ist wichtig, um eine Nachhaltigkeit zu erreichen. Durch mehrere Wiederholungen in der Woche kann man Leseprozesse gut unterstützen.“ Was alle Schulleitungen herausstellen: Nicht nur in den vom Schulministerium festgelegten Zeiten und mit dessen Material wird gearbeitet. „Wir haben ganz viele Bausteine, derer wir uns bedienen und mit denen wir die Lesekompetenz fördern“, so Gabriele Neu-Schaffner. Dies geschehe täglich in jedem Unterricht. „In der ersten Klasse ist der Lese-Lernprozess täglich und ständig Thema, da reichen dreimal 20 Minuten überhaupt nicht“, so Neu-Schaffner.