Bildung in Dormagen: BBZ kooperiert mit Fachschule in Laziska Gorne​

Dormagen Eine Kooperation zwischen dem Berufsbildungszentrum Dormagen (BBZ) und der Schule Energie und Dienstleistungen im polnischen Laziska Gorne soll nun die grenzüberschreitenden Bildungsarbeit sowie die deutsch-polnische Freundschaft stärken.

Der Kooperationsvertrag wurde im Rahmen eines Besuches der Bildungskommission aus dem Rhein-Kreis Neuss, der unter anderen die stellvertretende Landrätin und Partnerschaftskomitee-Vorsitzende Angelika Stein-Ulrich sowie Schul- und Kulturdezernent Tillmann Lonnes angehörten, im polnischen Partnerkreis Mikolów unterschrieben. Im Mittelpunkt standen Themen wie das Schulsystem in Polen, weitere Austauschmöglichkeiten sowie Fachpräsentationen in Förder-und Berufsschulen des Kreises Mikolów.

In der heutigen Zeit, mit Blick auf den Ukraine-Krieg, sei es jetzt besonders wichtig, „Jugendliche beider Kreise zusammenzubringen und so das freundschaftliche Miteinander in einem freien und friedlichen Europa zu stärken“. Diesem Anliegen konnte während des weiteren Besuchsprogramms in Form des Kooperationsvertrags zwischen den beiden Schulen ein neuer Baustein hinzugefügt werden. Vor Ort unterzeichneten die Schulleiterinnen Anna Jadasz (Laziska Gorne) und Kornelia Neuhaus (Dormagen) eine im Vorfeld erarbeitete Vereinbarung zur Partnerschaft ihrer Schulen. Schon in naher Zukunft soll es ein erstes Austauschprojekt im Bereich Logistik geben, einem Ausbildungsschwerpunkt an beiden Einrichtungen.