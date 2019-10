Kunst in Dormagen : Die Idee entsteht beim Hämmern

Knechtsteden Anfänger und Fortgeschrittene können sich im Bildhauer-Seminar von Berthold Welter ausprobieren. Das Angebot in Knechtsteden erfreut sich großer Resonanz. Daher wird es kommendes Jahr gleich zwei Mal stattfinden.

Anfänger sowie Fortgeschrittene konnten sich jetzt beim Bildhauer-Seminar im Kunstverein Galerie-Werkstatt von Steinbildhauer Berthold Welter die Kunst des Bildhauerns zeigen lassen und auch selbst mit Hand anlegen. Ob Echse, Aktbild oder Baumstamm – bei der Wahl des Motivs waren der Kreativität der Teilnehmer keine Grenzen gesetzt. „Entweder man hat die Idee für ein Motiv von vornherein im Kopf und geht zielgerichtet vor, oder aber die Idee entwickelt sich mit der Zeit aus Form und Farbe des Steins heraus“, erklärt Steinbildhauer und Seminarleiter Berthold Welter.

Rosemarie Auer bearbeitet im Rahmen des Bildhauer-Seminars unter Anleitung von Berthold Welter einen Tuffstein. Foto: G. Salzburg. Foto: Georg Salzburg(salz)

Letztere Vorgehensweise traf auf Teilnehmer Rudolf Kochs zu, der seinen roten Sandsteinblock zunächst formte und schliff, bis auch er nach längerem Überlegen endlich sein Echsen-Motiv vor Augen hatte. Da er Mitglied der Galerie-Werkstatt ist, stellt der Zeitrahmen des dreitägigen Seminars von Freitag bis Sonntag keine Beschränkung für ihn dar. Vereinsmitglieder haben durchgehend Zugang zu den Räumlichkeiten und können damit jederzeit frei an ihren Werken arbeiten.

INFO Kulturverein Galerie-Werkstatt Gründung 1985 Ort Im ehemaligen Handwerkshaus und Metzgerei der Klosteranlage Knechtsteden (seit 1990) Fachbereiche Bildhauerei, Fotografie, Grafik, Keramik, Porzellanmalerei, Silberschmiede, Textilkunst & Quilt, Textilkunst & Seidenmalerei. Hinzu kommt das Galerietheater Zons

Für den gelernten Steinmetz und Steinbildhauer Berthold Welter ist Bildhauern ähnlich wie zu Fuß gehen. „Man geht ein paar Schritte, macht Pause und geht weiter. Dabei kann es immer mal vorkommen, dass man von seinem eigentlichen Ziel abkommt und einen neuen Weg findet“, erklärt der Bildhauer. Zum dritten Mal bietet er das Seminar in Knechtsteden mittlerweile an. Dabei ist der gebürtige Straberger sehr eng mit dem Kloster verwurzelt: Er ging selbst in Knechtsteden zur Schule und ist Mitbegründer des dort angesiedelten Vereins Galerie-Werkstatt.

Obwohl Welter in seinem Leben neben seiner Ausbildung zum Steinmetz und Bildhauer viele verschiedene Stationen eingelegt hat – darunter der Wehrdienst und eine Ausbildung zum Freizeitpädagogen – hat er seine Freude am Bildhauern nie verloren. „Steine müssen irgendetwas an sich haben, dass ich mich schon so lange mit Ihnen beschäftige“, witzelt der Künstler.

Mittlerweile lebt Welter in Leichlingen, wo er freiberuflich in seinem eigenen Atelier arbeitet. 1987 zog er mit seiner Familie von Straberg nach Leichlingen, nachdem er und seine Frau sich dazu entschlossen hatten, sich in einer Familienwohngruppe eines Kinderheims in Leichlingen neben ihren zwei leiblichen Kindern zusätzlich noch um fünf Heimkinder zu kümmern. Wie er damals neben sieben Kindern und seiner Ausbildung zum Erzieher die Zeit für die Bildhauerei fand, könne er sich heute jedoch selbst nicht mehr so ganz erklären. Mittlerweile bietet der Künstler überwiegend Bildhauer-Seminare an, erfüllt aber hin und wieder auch Aufträge für öffentliche Skulpturen: So entwarf er für den Müngstener Brückenpark zwischen Solingen und Remscheid Fabellebewesen aus Stein, Eisen oder Holzelementen, die bis heute die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich lenken.

„Es ist sehr interessant von einem erfahrenen Steinbildhauer den ein oder anderen Kniff zu lernen“, sagt Jovan Ristic, ein weiterer Teilnehmer des Bildhauer-Seminars. Als gelernter Konstrukteur, der mit dem Zeichnen anfing und mittlerweile beruflich viel mit 3D-Druck zu tun hat, weiß er die Arbeit mit den eigenen Händen zu schätzen. Daher modelliert er auch in seiner Freizeit gerne Skulpturen. Aber ob fortgeschritten oder Anfänger, Vereinsmitglied oder nicht – beim Bildhauer-Seminar darf jeder mitmachen.