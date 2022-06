Rätselhafte Bilder aus Dormagen : Unbekannte Künstlerin rührt mit Zeichnungen

Dormagen Die afrikanische Savanne, eine sternenvolle Nacht, abstrakte Zeichnungen – diese Motive, bzw. die Künstlerin, die dahinter steckt, lassen die Dormagener aktuell rätseln.

„Danke an die unbekannte Malerin. Sie macht das Leben bunter“, ist nur einer der zahlreichen Kommentare in der Facebook-Gruppe „Nette Dormagener“. Knapp 300 Menschen gefällt der Beitrag, den Monika Stephan verfasste. Stephan schreibt: „Heute war ich im Tannenbusch, um die Tiere wieder einmal zu besuchen. Am Eingang überraschte mich dann das Schild. Hat man so etwas schon gesehen oder gehört? Ich war sehr gerührt und habe mir auch eines genommen. Eines was mich immer mit Liebe und mit Dankbarkeit erfüllen wird.“