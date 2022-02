Bilanz in Dormagen : Mehr Fälle für den Mängelmelder

Dormagen Der Mängelmelder wird von den Dormagenern trotz der Corona-Pandemie aktiv genutzt. Am häufigsten werden Fälle von illegal entsorgtem Müll gemeldet.

Die Stadt zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2021. In den vergangenen zwölf Monaten wurden 2022 Fälle gemeldet, im Vorjahr waren es im Vergleich dazu 1913 Meldungen. Am häufigsten werden Fälle von illegalem Müll im Mängelmelder erfasst. „Ich freue mich, dass viele Dormagenerinnen und Dormagener so aufmerksam sind. Das hilft dabei, unsere Stadt sauber und lebenswert zu erhalten“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld .

Die Stadt gibt in ihrer Bilanz an, dass die durchschnittliche Bearbeitungszeit einer Meldung auf der speziellen Online-Plattform nur noch halb so lang gewesen ist wie zuvor. In der Regel kann ein Fall bereits nach sieben Tagen gelöst werden. Der Leiter des Fachbereichs für Bürger- und Ratsangelegenheiten, Harald Schlimgen, erklärt: „Es gibt aber auch Anregungen, die nicht umgesetzt werden können. Wenn es sich zum Beispiel um eine Meldung handelt, die sich auf ein Privatgelände bezieht, können wir als Stadt dort nicht eingreifen.“ Ein weiteres Beispiel für einen ungelöst abgeschlossenen Fall ist beispielsweise, wenn der wilde Müll nicht gefunden werden kann, also eine Ortsangabe des Bürgers zu unpräzise war und eine Rückfrage beim Melder unbeantwortet bleibt. „Für die Mitarbeiter ist es immer sehr hilfreich, wenn die Standortangabe der Meldung so genau wie möglich ist“, betont Schlimgen. Insgesamt konnte die Anzahl der ungelösten oder abgelehnten Fälle im vergangenen Jahr aber um 15 Prozent verringert werden. Das heißt konkret: Im vergangenen Jahr wurden 41 der 2022 gemeldeten Fälle als ungelöst abgeschlossen. Darunter waren beispielsweise Wünsche nach dem Aufstellen von Schildern, was aber an jeder Stelle nicht gestattet ist. Abgelehnt wurden 19 Fälle (2020: 27, 2019: 56). Dazu gehören die, wo Doppelmeldungen vorlagen.