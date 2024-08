Bilanz für das Jahr 2023 in Dormagen Mehr als 1300 Einsätze der Feuerwehr

Unbestritten gehören die Leistungen von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten zu den wichtigsten in einer Stadt. In welcher Dimension diese erfolgen, legt die Stadt jetzt für die Feuerwehr vor: Im vergangenen Jahr wurde diese zu 1362 Einsätzen gerufen – 145 davon waren Brände und 1049 Hilfeleistungseinsätze. Zusätzlich rückte der Rettungsdienst 9318 Mal aus. Das kostet Geld: Rund zehn Millionen Euro fließen jährlich in diesen Bereich. Ein wichtiger Punkt sind Investitionen in Gebäude: Aktuell ist es der Neubau des Gerätehauses in Stürzelberg für rund 6,3 Millionen, der voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird.