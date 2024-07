Sommer-Event in Dormagen Biermeile feiert erfolgreiche Rückkehr

Am Samstag war die Biermeile aufgrund des anhaltenden Nieselregens zwar weniger gut besucht, dennoch hatten sich zahlreiche Dormagener davon nicht aufhalten lassen: „Ich bin schon sehr zufrieden“, so Organisator Mohrs. „Natürlich sind die Umsätze am Samstag nicht so gut gewesen wie am Freitag, doch dass überhaupt so viele Menschen gekommen sind, freut mich sehr.“