Mehr als tausend Besucher in Dormagen : Biermeile vereint erneut die Generationen

Foto: Susanne Dobler 9 Bilder Gute Stimmung bei der Bier- und Vereinsmeile in Dormagen

Dormagen Über eintausend Menschen besuchten am Wochenende die Bier- und Vereinsmeile auf dem Schützenplatz in Dormagen. Friedlich feierten Jung und Alt zusammen. So fanden es Veranstalter und Besucher.