Bier aus Dormagen : „Flaming Amber“ gewinnt Hobbybrauerwettbewerb

Dormagen Drei Freunde aus Dormagen gewannen mit ihrem Bier „Flaming Amber“ einen Hobbybrauerwettbewerb. Ein Erfolg, mit dem sie nicht rechneten.

„Unser eigenes Bier zu brauen war schon immer unser Traum, bisher kamen wir jedoch nie dazu. Die Corona-Pandemie hat uns diesbezüglich in die Hände gespielt“, erzählt Markus Stüttgen. „Wir haben uns spontan zusammengetan und uns einen ersten Schub an Equipment zugelegt.“ Zunächst haben die drei Männer „klein angefangen“. Stüttgen sagt: „Zu Beginn haben wir händisch gebraut, das war sehr anstrengend.“ Kurz darauf habe man sich weiterentwickelt: „Wir haben professionelleres Equipment gekauft, haben Seminare an der Technischen Universität belegt und in Büchern gestöbert. All das hat sich letztendlich mehr als gelohnt.“ Mit ihrem „Amber Ale“ namens „Flaming Amber“ erzielten Stüttgen, Lundie und Braun „völlig unerwartet“ den ersten Platz des Hobbybrauerwettbewerbes. „Wir haben nicht damit gerechnet, wir waren spät dran und der erste Versuch musste hinhauen. Das war wirklich eine Punktlandung und ein echter Glücksgriff.“ Das „Flaming Amber“ stach aus insgesamt 106 eingereichten Amber/Red Ales heraus. Die zwölfköpfige Jury – bestehend aus Braumeistern, Brauern, Biersommeliers, Hobbybrauern und Fachpresse – beschreibt das Bier dabei als „klassisches und sehr süffiges Amber Ale mit schönem Malzcharakter und dezenten Aromen nach roten Beeren, Honig und Karamell.“ Im September wird Markus Stüttgen gemeinsam mit dem Team von „Maisel & Friends“ das Bier im 25 Hektoliter-Sudhaus nachbrauen und bei der Etikettengestaltung mitwirken. Als Gewinn gibt es eine Palette des Gewinnerbieres nach Hause geliefert, außerdem wird das besondere Bier limitiert auf der Website des Unternehmens verkauft.