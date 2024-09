„Hausbrauerei Bestes“ aus Dormagen Vom Hobbyprojekt zur regionalen Biergröße

Die Dormagener „Hausbrauerei Bestes hat" hat sich in den vergangenen Monaten Schritt für Schritt zu einer festen Größe in der lokalen Bierlandschaft entwickelt. Die von Markus Stüttgen, Aribert Braun und Sven Lundie gegründete Brauerei brachte erst im vergangenen Jahr ihr erstes Bier auf den Markt. Was zunächst als reines Hobbyprojekt gedacht war, hat sich durch stetige Weiterentwicklung und wachsendes Interesse an den Bieren zu einer kleinen Brauerei entwickelt, die sich zunehmend auch über Dormagens Grenzen hinaus einen Namen macht.