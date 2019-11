Bebauung in Dormagen : Bezirksregierung verzichtet auf Mega-Wohngebiet

Dormagen Die Stimmung in Hackhausen ist, was ein mögliches Mega-Wohngebiet in ihrem Ortsteil betrifft, deutlich entspannter geworden. Dazu entscheidend beigetragen hat jetzt die Sondersitzung des Planungsausschusses der Bezirksregierung in dieser Woche.

Unter dem Tagesordnungspunkt Änderung des Regionalplanes Düsseldorf „Mehr Wohnbauland am Rhein“ ging es nämlich auch um dieses Vorhaben. Doch die bislang vorgesehene Fläche soll aufgrund von „immissionsschutzrechtlichen Aspekten nicht mehr dargestellt werden“, so der Beschluss. Genannt wurde auch die mögliche Erweiterungsfläche im Malerviertel im Norden von Dormagen, die reduziert wird, weil sie von der Rheinwassertransportleitung durchquert wird.

In Hackhausen sind die Mitglieder der Internet-Initiative „hackhausener.de“ erst einmal erleichtert: „Wir warten ab, ob dem tatsächlich entsprochen wird“, sagt Andrea Ooster von der Initiative. „Wenn ja, jubeln wir natürlich und werten es als gemeinschaftlichen Erfolg. Es haben wohl auch viele andere Einspruch erhoben, wir zum Beispiel.“ In Hackenbroich geht es bei der Neuaufstellung des Regionalplans um drei Flächen: Die erste ist 192.000 Quadratmeter groß und liegt gegenüber vom Krankenhaus, die zweite hat sechs Hektar weniger und liegt in der Nähe des Waldsees sowie Nummer drei in Hackhausen mit 9,3 Hektar (325 Wohneinheiten) gegenüber des Tierheims, nahe des Randkanals. Diese Fläche wird von „hackhausener.de“ als problematisch wegen der Nähe zu Ineos und eventuell einzuhaltenden Abstandsflächen aufgrund des Seveso III-Gutachtens angesehen. Ebenso gibt es ökologische Bedenken.

Die Stadt hatte zuvor bereits beschwichtigt: Die großen Flächen im Stadtgebiet, vor allem im Süden, mit denen einmal Wohnungssuchende aus der Region Düsseldorf und Köln bedient werden sollen, hat sie nicht in ihren in der Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan hineingeschrieben. „Aus der Darstellung der Flächen im Regionalplan ergibt sich keine direkte Bebaubarkeit der aktuell sieben Flächen“, sagte der Leiter des Stadtplanungsamtes, Robert Ullrich. Dass diese Fläche jetzt gestrichen wird, sei kein Problem, „wir hatten ohnehin auf die umliegenden Betriebe hingewiesen“. Das betrifft auch das Malerviertel, wo es um eine Fläche nördlich der K 12 geht. Bei der Flächenfestlegung werde jetzt die Transportleitung entsprechend berücksichtigt.

