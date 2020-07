Bezirksbeamte in Dormagen : Zons soll Polizei-Posten erhalten

Bezirksbeamte in Dormagen

In der noch ganz vom Kreisarchiv genutzten Burg Friedestrom soll nach dem Umzug ein Raum für den Bezirksbeamten umgebaut werden. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Zons Im alten Kreisarchiv sollen nach dem Umzug Räume umgewidmet werden. Damit bietet der Bezirksbeamte der Polizei dann wieder eine Anlaufstelle für Bürger an, die seit dem Abriss des alten Bürgerhauses weggefallen war.

Noch befindet sich das Archiv im Rhein-Kreis Neuss komplett in den Räumen der Burg Friedestrom. Doch wenn große Teile der Archivalien und Verwaltungsräume in den neuen Erweiterungsbau, ebenfalls mitten in der Zonser Altstadt, umgezogen sind, soll ein Büro im alten Kreisarchiv für den Zonser Bezirksbeamten der Polizei hergerichtet werden. „Die grundsätzliche Entscheidung dafür ist gefallen“, bestätigt Kreis-Pressesprecher Benjamin Josephs auf Nachfrage. Noch stünden jedoch weitere Details zu den genauen Räumen, Kosten und Zeiten nicht fest.