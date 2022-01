Bezirksausschüsse in Dormagen : Spannendes Projekt birgt Gefahren

Die CDU in Dormagen will mehr Bürgerbeteiligung. (Symbolbild) Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Dormagen Schon einmal gab es Bezirksausschüsse in Dormagen. Die CDU spricht sich für ein Comeback aus. Das birgt Chancen, aber auch Gefahren.

Mehr Bürgerbeteiligung, gerade bei sublokalen Themen - das klingt in der Theorie gut. Die Gefahr besteht allerdings, dass diese Gremien schnell zu einer Ansammlung von „Ortsfürsten“ werden, die es nicht in den Stadtrat geschafft haben, aber nun vor Ort ein Machtpöstchen erhalten. Entscheidend für die Effektivität ist daher die personelle Zusammensetzung und das Abbilden der Verhältnisse vor Ort.

Spannend wird sein, wie sich die SPD positioniert - auch in Abgrenzung zu „ihrem“ Bürgermeister, der wenig Interesse an solchen Gremien haben dürfte. In Neuss waren die Sozialdemokraten Motor von deutlich mehr Bezirksausschüssen, in Dormagen 2004 gehörten sie zu den „Totengräbern“.